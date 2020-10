Un médecin explique comment baisser son taux de cholestérol sans recourir à des médicaments

Un médecin turc a donné quelques conseils afin de baisser son taux de mauvais cholestérol en ces temps de pandémie, et ce sans recourir à des médicaments.

Le médecin Ender Sarac a expliqué dans une interview au journal turc Sozcu comment baisser son taux de mauvais cholestérol sans médicaments.

Il a rappelé qu’avec la pandémie les gens bougent moins et mangent moins, d’où un taux élevé.

Pour le baisser, il faut surtout renoncer à l'alcool et au tabac, ainsi qu'intensifier son activité physique.

Avocats, agrumes et fèves de soja

En outre, le cholestérol diminue grâce aux produits comme les avocats, les grains de raisin, le thé, les graines oléagineuses, les noisettes et le poisson.

Le médecin a également recommandé les plats à base de fèves de soja, des agrumes et des céréales complètes.

Livrant également ses recommandations afin de baisser son taux de cholestérol sans recourir aux médicaments, la cardiologue russe Olga Motchanova avait précédemment indiqué qu’il était certes important d’éviter le mauvais cholestérol, mais qu’il ne fallait pas bannir toutes les graisses sans exception.

Elle avait conseillé de remplacer le beurre par de l’huile de lin et d’enrichir ses menus d’huile de foie de morue qui prend part au métabolisme du cholestérol, aidant à l’utiliser dans le sang et à l’acheminer dans les organes et les tissus qui en ont besoin, notamment le cerveau.