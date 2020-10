Cet aliment est bénéfique pour le système immunitaire, selon une nutritionniste russe

La viande de poulet est particulièrement bénéfique pour la santé, notamment pour le système immunitaire humain, a déclaré sur son compte Instagram la nutritionniste Svetlana Fousse.

Selon la médecin, cette viande est riche en acides aminés, dont un manque pourrait détériorer l’immunité.

Elle a également souligné que la viande de poulet était avant tout un aliment protéiné et que les protéines se décomposent en acides aminés nécessaires à la «construction» de l’organisme.

«Si nous prenons soin de notre système immunitaire, nous devons nous rappeler qu’il ne fonctionne pas sans protéines, ou plutôt sans un ensemble complet d’acides aminés», a expliqué Mme Fousse.

De plus, la nutritionniste a indiqué qu’en cas de carence en ces composés organiques, les cellules immunitaires du corps qui synthétisaient les immunoglobulines n’étaient pas en mesure de construire des immunoglobulines normales et dans la quantité nécessaire pour la réponse immunitaire.

Les composés organiques importants

La nutritionniste a précisé que le tryptophane, la leucine, l’isoleucine, la valine, la thréonine, la lysine, la méthionine et la phénylalanine étaient les acides aminés les plus importants pour la santé. Elle a ajouté qu’il était possible de trouver le plus grand nombre de ces protéines dans le filet de poulet.