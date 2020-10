Cette surface à bord d'un avion est considérée comme la plus dangereuse pendant la pandémie

Voyager pendant la pandémie de coronavirus est une expérience particulière, avec plus de règles établies pour éviter la transmission du virus. Martin Lindstorm, auteur d’un livre sur les voyages post-covid, appelle les passagers à ne pas toucher la partie supérieure des sièges qui est selon lui la plus dangereuse.

La partie supérieure des sièges est la surface la plus dangereuse à bord d'un avion quant au risque d'infection au Covid-19, affirme Martin Lindstorm, auteur du livre sur les voyage post-covid «Travel, truth and lies unmasked» (Voyages, entre vérités et mensonges démasqués) cité par le Daily Express.

Utiliser «comme béquilles de navigation»

D’après M.Lindstorm, presque tous les passagers touchent les appuis-tête quand ils se déplacent pour prendre place à bord de l’avion et pendant le vol.

«Des centaines de passagers les utilisent comme béquilles de navigation», dit-il cité par le Daily Express.

Des conseils à retenir

M.Lindstorm donne quelques conseils aux voyageurs. Par exemple, il recommande de désinfecter le siège à l'aide de lingettes humides antibactériennes et de prêter une attention particulière aux accoudoirs, à la boucle de ceinture de sécurité et aux écrans interactifs.