L’aspirine réduirait la mortalité chez les patients atteints de Covid-19, selon une étude

L’aspirine pourrait contribuer à réduire la gravité des symptômes de Covid-19 et le taux de mortalité chez les patients atteints de cette maladie, déclarent les auteurs d’une étude publiée dans la revue scientifique Anesthesia and Analgesia.

«L'utilisation d'aspirine peut être associée à de meilleurs résultats chez les patients hospitalisés atteints de Covid-19», affirment les auteurs de l’étude.

L'étude, menée par les scientifiques et médecins des universités du Maryland et de Washington ainsi que de plusieurs centres médicaux, a porté sur 412 patients hospitalisés avec des symptômes de gravité variable dont 1.314 n'avaient pas reçu d'aspirine et les 98 autres avaient pris des antipyrétiques dans les 24 heures suivant l'admission ou 7 jours avant l'hospitalisation.

Une amélioration d'environ 13%

Les chercheurs ont analysé comment l'aspirine influait sur le besoin de ventilation mécanique, l'admission en service de soins intensifs et la mortalité.

Il s'est avéré que 35,7% des patients ayant pris de l'aspirine avaient besoin d'une ventilation mécanique contre 48,4% parmi ceux qui ne prenaient pas ce médicament. L'aspirine a également réduit le taux d’hospitalisation en soins intensifs: 38% des patients ayant pris de l’aspirine contre 51% des autres.

Après avoir ajusté les facteurs externes, les chercheurs ont établi un lien entre l'utilisation d'aspirine et la réduction du risque de développer des symptômes graves et de décéder à l’hôpital.

Cependant, les scientifiques soulignent qu’il faut mener des essais contrôlés randomisés pour établir si l'utilisation d’aspirine réduit vraiment les dommages causés par le Covid-19 aux poumons et fait baisser la mortalité chez les patients atteints de cette maladie.