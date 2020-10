Ce pays qui détient le plus haut taux de contamination par le coronavirus en Europe

La Belgique est le pays d’Europe au plus haut taux de contamination par le coronavirus par rapport à sa population et celui au deuxième taux de mortalité le plus élevé du continent, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a désigné le 27 octobre la Belgique comme le pays d’Europe au plus haut taux de contamination par le coronavirus par rapport à sa population, avec plus de 1.390 infections pour 100.000 habitants au cours des deux dernières semaines.

Selon le Centre, la République tchèque occupe la deuxième place (environ 1.380 cas), le Luxembourg est troisième (760 cas), suivi par la Slovénie et les Pays-Bas.

Et le pays d’Europe au taux de mortalité le plus élevé?

Toutefois, c’est la République tchèque qui est considérée comme le pays au plus haut niveau de mortalité liée au Covid, avec notamment 12,3 décès pour 100.000 habitants. La Belgique est en deuxième position, avec 5,8 cas létaux.

Mesures sanitaires

La Belgique a enregistré plus de 333.000 infections depuis le début de l’épidémie. Les autorités ont adopté un certain nombre de restrictions aux niveaux fédéral et régional pour lutter contre la propagation deu virus, dont notamment le couvre-feu et la fermeture des cafés et restaurants. Les musées et les cinémas sont également interdits d’accès dans la capitale et le port du masque redevient obligatoire dans l’espace public.