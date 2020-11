Des médecins turcs alertent sur les maladies provoquées par les acides gras trans

Les acides gras trans (AGT) contenus dans les aliments augmentent la probabilité d’être victime de maladies cardiovasculaires, rapporte le journal turc Cumhuriyet en citant les conseils de médecins réunis dans le cadre du «Projet de sensibilisation aux graisses trans». Celui-ci est réalisé en coopération avec la Société turque de cardiologie (TKD).

Des conseils plutôt traditionnels

Les AGT produits par l’industrie agroalimentaire ont pour but de donner plus de goût à la nourriture et de prolonger sa durée de conservation. Les personnes consommant cette substance en grandes quantités deviennent plus souvent diabétiques et courent un risque accru d’avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral

Afin d’éviter cela, les experts cités par le journal conseillent de suivre un régime et de faire du sport.

Il faut s’en tenir au régime méditerranéen, riche en huile d’olive extra vierge, en légumes, en fruits, en céréales complètes, en légumineux et relativement pauvre en viande et en produits laitiers, a souligné le médecin Ayça Boyaci.

Öner Özdoğan, pour sa part, fait ressortir qu’il faut suivre un régime sain, faire de l'exercice et éviter les acides gras trans industriels dès le plus jeune âge.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) envisage de les éliminer complètement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire d’ici à 2023.