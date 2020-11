Ce facteur peut doubler le risque de mourir du coronavirus, selon une étude

La grossesse est un facteur augmentant la probabilité de mort chez les malades du Covid-19, selon une étude américaine. La maladie est souvent en outre diagnostiquée plus tard chez les femmes enceintes car certains symptômes de la grossesse et du coronavirus présentent des similitudes.

Les femmes enceintes meurent du Covid-19 plus souvent que les autres femmes, selon des données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) américains citées par le Washington Post. Cependant, ce risque reste globalement faible, selon les statistiques fédérales publiées le 2 novembre.

Sur 19.600 femmes enceintes suivies, 33 sont décédées, soit un taux de mortalité de 0,2%. Pour les femmes qui n’étaient pas enceintes, le taux de mortalité était de 0,1%, selon le rapport.

Ces données montrent que les femmes enceintes sont presque trois fois plus susceptibles d'être admises dans les unités de soins intensifs et plus de trois fois plus susceptibles d'être mises sous respirateur artificiel.

Les mêmes symptômes

Qui plus est, certaines femmes enceintes peuvent n’être diagnostiquées du Covid qu’avec retard, car le virus partage certains symptômes avec la grossesse: la fatigue, les nausées et les vomissements, avertit un gynécologue consulté par le journal.

Le rapport s'appuie sur les données collectées par les CDC auprès des hôpitaux de tout le pays. Il a révélé que 1,1% des femmes enceintes ont été admises dans une unité de soins intensifs après avoir été diagnostiquées du Covid-19 , contre 0,4% des femmes qui n'étaient pas enceintes.

Selon les chercheurs, le risque accru peut être attribuable à des changements physiologiques qui surviennent pendant la grossesse, tels qu'une augmentation de la fréquence cardiaque et de la consommation d'oxygène, une diminution de la capacité vitale pulmonaire et des changements dans le système immunitaire du corps.