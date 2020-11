Que faire pour retrouver l’odorat après le Covid-19? Voici la réponse d’une nutritionniste

Alors que de nouveaux symptômes viennent encore s’ajouter à la liste de ceux qui surviennent en cas de contamination par le coronavirus, l’un des plus largement présents, la perte de l’odorat, peut passer plus vite à condition de suivre quelques conseils.

Pour retrouver l'odorat après le Covid-19, il est indispensable de consommer de la vitamine A couplée à des lipides, étant donné qu’elle est liposoluble, a déclaré la nutritionniste Rimma Moïssenko, dont les propos sont repris par le site Nation News.

Ainsi, elle conseille de manger de la viande -notamment de la volaille-, du poisson, du caviar, des fruits et légumes de couleur orange et des fruits à coque. En outre, elle conseille d’ajouter aux plats de l'huile d'olive et des graines de chia.

Toujours selon Rimma Moïssenko, un autre moyen de faire revenir l'odorat est de consommer en hors-d’œuvre des carottes assaisonnées de crème fraîche. Enfin, manger des fruits et légumes orange aide à se sentir mieux en général.

Perte de l’odorat et oreilles bouchées

Le directeur de la clinique ORL de l'université Sétchénov, Valéry Svistouchkine, a précédemment fait savoir que la perte de l’odorat touchait entre 75% et 80% des personnes atteintes par le Covid-19 et que ce symptôme persistait en règle générale environ trois à quatre semaines. Toutefois, ce symptôme n’est pas toujours synonyme de contamination par le Covid-19 et peut être un indicateur d’autres maladies, par exemple de la grippe ou d’une infection respiratoire aiguë, quoique beaucoup moins souvent.

Parmi les multiples symptômes propres au Covid-19, une experte russe en a cité un nouveau: celui des oreilles bouchées.