Le symptôme le plus alarmant du Covid-19 désigné par un immunologiste

Parmi les symptômes du Covid-19 déjà connus, un immunologiste russe a désigné l’essoufflement comme étant le plus alarmant, indique le site Lenta.ru. Selon lui, la fréquence normale doit être de 16 et 20 respirations par minute chez l’adulte.

L’essoufflement est le symptôme le plus alarmant du Covid-19, a déclaré l’immunologiste russe Vladimir Bolibok dans une interview accordée ce 7 novembre au site Lenta.ru.

Selon lui, il est nécessaire de mesurer la fréquence respiratoire au repos:

«Pour un adulte en bonne santé, la fréquence respiratoire est de 16 à 20 respirations par minute. Si elle devient plus rapide, cela signifie qu'une insuffisance respiratoire se développe».

Il note qu’un essoufflement associé à la tachycardie est également dangereux.

«Si une personne sans fièvre a une fréquence cardiaque rapide et un essoufflement, cela suggère que vous devez sonner l'alarme, appeler un médecin, faire une TDM [tomodensitométrie, ndlr] des poumons», a conclu Vladimir Bolibok.

Sept groupes de symptômes du Covid-19

Des chercheurs de l’université de médecine de Vienne ont détaillé sept catégories de symptômes dont peuvent souffrir les malades d’une forme légère du Covid-19. Les résultats de leur travail ont été publiés le 31 octobre dans la revue Allergy.

Ainsi, alors que de la fièvre, les frissons, la fatigue et la toux représentent des symptômes de type grippaux, la rhinite, des éternuements ainsi que la gorge sèche et la congestion nasale sont placés dans la catégorie de ceux typiques d’un rhume, indique un communiqué de l’université.

Les troisième et quatrième groupes de symptômes sont respectivement «les douleurs articulaires et musculaires» et «l’inflammation des yeux et des muqueuses». Les chercheurs autrichiens ont également désigné la pneumonie et l’essoufflement dans le groupe «des problèmes pulmonaires».

La diarrhée, les nausées et les maux de tête, quant à eux, constituent une catégorie de symptômes distincte baptisée «problèmes gastro-intestinaux». Finalement, le septième groupe est «la perte de l'odorat et du goût et d’autres symptômes», éprouvée principalement par les personnes ayant un «système immunitaire jeune», détaille l’immunologiste Winfried F.Pickl.