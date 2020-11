La cause principale de l'apparition du cancer colorectal nommée par un chirurgien 

Le cancer colorectal représente actuellement la deuxième cause de décès parmi les maladies oncologiques. Qui plus est, ces derniers temps, il est diagnostiqué de plus en plus souvent chez les jeunes patients, constate Ielena Smirnova, cancérologue et chirurgienne digestive.

«Grâce au système immunitaire, l’organisme combat les cellules "cassées" qui circulent constamment dans le corps, provoquant le développement d'une tumeur. Le tabagisme, la consommation d'alcool et une activité physique portent un coup à l’immunité et sont autant de facteurs de risque pour le développement d’un cancer. Toutefois, la cause numéro un du développement de la maladie est l’alimentation, affirme-t-elle.

Selon elle, la principale cause du cancer colorectal est une alimentation qui n’est pas saine, indépendamment des mauvaises habitudes qu’elle ne considère que comme des facteurs de risque.

Les viandes rouges dans le collimateur

Des chercheurs de l'université d'Oxford avaient pour leur part cité les aliments qui augmentaient ou réduisaient le risque du cancer de l'intestin. Ainsi, ils affirmaient que les viandes rouges et transformées présentaient un danger particulier, tout comme l'alcool, avant tout la bière. En revanche, la fibre des légumes et les produits à grains entiers pouvaient réduire le risque du cancer colorectal.

Le cancer colorectal passant inaperçu aux premiers stades du développement, Ielena Smirnova avait précédemment appelé à ne pas négliger des symptômes spécifiques comme des douleurs récurrentes à l'abdomen, une distension abdominale, des changements dans les habitudes fécales, du sang dans les selles, une fatigue permanente ou une perte de poids.