Il sort du coma après avoir appris que son frère allait manger son plat préféré

Se trouvant depuis deux mois dans un coma profond, ce jeune Taïwanais a réussi à en émerger grâce à une blague de son frère aîné. Ce dernier a «menacé» de manger son plat préféré, ce qui a provoqué une accélération de son pouls et finalement son réveil, relate Taïwan News.

Six opérations et 62 jours dans le coma. Ce jeune Taïwanais de 18 ans a subi de graves dommages à plusieurs organes, dont la rate, le rein droit et le foie lors d’un accident de scooter, relate Taïwan News.

Même si les médecins ont pu stabiliser son état grâce aux opérations d’urgence, il est tombé dans un coma profond.

Une blague qui change tout

Parmi les visites que sa famille lui rendait souvent, une s’est avérée cruciale. Son frère a plaisanté en disant qu'il allait manger son plat préféré, du filet de poulet.

Soudain, le pouls du jeune homme a commencé à s’accélérer. Il a miraculeusement commencé à reprendre conscience et ses signes vitaux se sont stabilisés.

Il est déjà sorti de l'hôpital et a récemment rendu visite au personnel en leur apportant un gâteau en signe de gratitude.