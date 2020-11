Cet aliment diminue les risques de maladies cardiovasculaires, selon des chercheurs

Une consommation quotidienne de noix sur une période de deux ans a permis de réduire les risques de maladies cardiovasculaires dans un groupe de personnes âgées. Leurs biomarqueurs inflammatoires ont présenté une baisse importante, indique une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology.

Des chercheurs américains et espagnols ont découvert que la consommation régulière de noix réduit les risques de maladies cardiovasculaires, indique leur étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology.

Plus de 700 personnes âgées en bonne santé ont été suivies dans le cadre de l’étude menée par l’hôpital clinique et provincial de Barcelone, en partenariat avec l'université de Loma Linda en Californie. Pendant deux ans, un groupe de volontaires a mangé de 30 à 60 grammes de noix chaque jour. L’autre groupe a servi d’échantillon témoin en n’incluant pas l’aliment dans son régime.

Les participants devaient également consulter un diététicien tous les deux mois pour recevoir des recommandations personnalisées concernant leurs régimes alimentaires et leur activité physique.

Effet sur les biomarqueurs

Les résultats de l’étude ont démontré que les individus du premier groupe avaient présenté une diminution considérable de six des neuf biomarqueurs inflammatoires liés à l’augmentation des risques de maladies cardiovasculaires.

Alors que les bienfaits des noix pour le cœur avaient déjà été découverts, cette étude a contribué ainsi à la compréhension de cet effet positif. Les noix contiennent un mélange optimal de nutriments essentiels comme de l’acide oméga-3 alpha-linolénique, ou ALA (2,5 g/oz), et d'autres composants hautement bioactifs comme les polyphénols 2, précise le docteur Emilio Ros, qui fait partie du groupe des chercheurs, cité par le portail Eurekalert.

Ces éléments jouent probablement un rôle dans leur effet inflammatoire et autres bienfaits pour la santé, a-t-il ajouté.