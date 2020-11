L'OMS enregistre une hausse sans précédent des cas de Covid-19 dans le monde en 24h

Au cours des dernières 24 heures, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a enregistré plus de 628.000 nouveaux cas de contamination par le Covid-19 de par le monde. Il s’agit de la plus importante hausse depuis le début de la pandémie en mars.

Selon les données fournies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ce vendredi 13 novembre, 628.136 personnes ont été testées positives au Covid-19 au cours de ces dernières 24 heures, ce qui représente un niveau jamais atteint. Pendant la même période, la maladie a fait plus de 9.623 victimes, dont 923 en France, portant ainsi le bilan de la pandémie à 1.290.653 décès.

Ce sont l’Europe, avec 291.830 nouveaux cas, et les Amériques du Sud et du Nord (234.437 contaminations) qui enregistrent le plus de personnes testées positives au nouveau coronavirus en une seule journée, indique l’OMS.

À ce jour, près de 52,5 millions de personnes ont été infectées de par le monde, dont plus de 10,2 millions aux États-Unis, environ 8,7 millions en Inde et près de 5,7 millions au Brésil.

Selon Santé publique France, le bilan de l'épidémie dans l’Hexagone s'établit à 43.892 morts pour 1.922.504 cas confirmés de contamination.