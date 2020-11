Les aliments à privilégier quand on est atteint de Covid-19

Alors qu’une deuxième vague de Covid-19 déferle sur le monde, une nutritionniste russe évoque les aliments à consommer et ceux à bannir pour les malades et les convalescents. Et c’est une mauvaise nouvelle pour les amateurs de sucreries.

L’endocrinologue et nutritionniste Elena Iarovova a formulé des recommandations sur les aliments à privilégier pour traverser plus facilement la période de Covid-19 et récupérer plus rapidement.

Les «bons»

Selon elle, pour manger et recouvrer la santé, il est nécessaire de consommer des aliments riches en bonnes graisses. Par exemple, l'huile d'olive qui servira à accompagner une salade de crudités. Les graisses animales sont également autorisées, par exemple le beurre. En gros, les graisses doivent représenter environ 35% des calories consommées, a-t-elle indiqué au journal Komsomolskaïa pravda.

La nutritionniste a également conseillé de ne pas se priver de protéines. Même si, en raison de la maladie, vous n’êtes pas vraiment attiré par la viande ou le poisson. Dans ce cas, il est possible de cuisiner une soupe légère à la dinde et aux légumes. Pour ce qui est des vitamines, elle a proposé des smoothies.

«S'il vous est difficile de manger beaucoup de légumes pendant la journée, il est possible de préparer des smoothies verts. Battre au mixer des épinards, du céleri, du persil et des concombres et y ajouter éventuellement du jus de citron ou une pomme, des graines de chia et de lin pour obtenir une boisson saine et délicieuse», a poursuivi Elena Iarovova.

Pour ce qui est des fruits, la recommandation principale est qu’il faut consommer des fruits de saison. Par exemple, en ce mois de novembre, il faut préférer les oranges et les mandarines aux abricots qui pourraient contenir des conservateurs et des traces d’engrais.

En outre, il faut boire un minimum de 1,5 litre d’eau par jour.

«Plus nous buvons, plus vite nous récupérons. Cette règle est efficace pour toutes les infections aux virus. N’oubliez pas de boire», a-t-elle insisté.

Les «méchants»

Parmi les produits les plus mauvais, elle a cité les sucreries, affirmant que les chocolats, les petits pains et les biscuits devaient être bannis du menu lors de la maladie et de la convalescence.

«Les friandises ne contribueront pas au rétablissement», a-t-elle souligné pour conclure.

Elle a conseillé également d’ajouter à la liste le miel, la confiture et le sucre.