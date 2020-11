Une nutritionniste explique comment le porridge aux flocons d'avoine peut nuire à la santé

Malgré les bienfaits du porridge aux flocons d'avoine, celui-ci peut avoir des effets nocifs sur la santé à cause de l'acide phytique qu’il contient et qui peut provoquer une carence en oligo-éléments. Une nutritionniste note dans une interview au quotidien Komsomolskaïa Pravda que seule sa consommation modérée peut être bénéfique.

La consommation quotidienne de porridge aux flocons d'avoine peut nuire à l’organisme, a déclaré la nutritionniste Inna Zaikina dans une interview au quotidien Komsomolskaïa Pravda.

L'acide phytique en est la cause. Sa présence dans l'organisme en grande quantité peut en effet affecter l'absorption du fer, du zinc, du magnésium et du calcium, et la consommation régulière de flocons d'avoine peut donc provoquer une carence en oligo-éléments.

«Vous pouvez réduire la teneur en acide phytique en faisant tremper dans l’eau les flocons d'avoine pendant au moins sept heures ou toute la nuit et en ajoutant par exemple du yaourt, du jus de citron à raison de quelques cuillérées», explique-t-elle.

Une consommation modérée conseillée

La nutritionniste ne recommande pas de manger du porridge plus de deux ou trois fois par semaine et souligne l’importance de l'exclure de l’alimentation des personnes intolérantes au gluten. Mais pour la plupart des gens sa consommation modérée peut être bénéfique car il aide à réduire le taux de cholestérol.