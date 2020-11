Émergence d’une éventuelle «surinfection» en Ukraine?

Intervenant à l’antenne de la chaîne ukrainienne 112, Viktor Liachko, médecin hygiéniste en chef d'Ukraine, a mis en garde contre l'émergence d’une «surinfection», la combinaison du nouveau coronavirus et de la grippe. Ce scénario est envisageable si la quarantaine imposée dans le pays n’arrive pas à restreindre les maladies grippales.

L'émergence d’une «surinfection», combinaison du Covid-19 avec la grippe, a été évoquée le 13 novembre par Viktor Liachko, médecin hygiéniste en chef d'Ukraine, à l’antenne de la chaîne 112.

Lors de son intervention, l’homme a parlé de deux scénarios possibles qui dépendent de l'efficacité des mesures de quarantaine, prises en raison de l’épidémie de Covid-19, contre les maladies grippales.

Dans le premier scénario esquissé par M.Liachko, la quarantaine imposée afin de faire face au nouveau coronavirus «fonctionne» également contre la grippe et les maladies pseudo-grippales, comme cela a été le cas dans l'hémisphère sud. Pourtant, un deuxième scénario impliquant l’apparition de ladite surinfection est également envisageable.

«Il peut y avoir une surinfection lorsque le coronavirus est associé à la grippe, et c'est une évolution assez sévère de la maladie», a-t-il alerté, cité par 112.

L'homme a par ailleurs déclaré qu'en ce moment le pays connaissait une augmentation des cas de maladies pseudo-grippales.

Une «quarantaine de week-end» en Ukraine

L’Ukraine a introduit une «quarantaine de week-end» qui durera du 14 au 30 novembre. En conformité avec cette mesure, pendant cette période du samedi au lundi, il est interdit de recevoir des clients dans les centres commerciaux ainsi que dans d'autres établissements de divertissement. Les institutions culturelles, les salles de sport et les piscines ne pourront, elles non plus, recevoir du public lors de cette période.

À ce jour, le bilan de l'épidémie de Covid-19 en Ukraine a fait plus de 9.800 morts, selon les données fournies par l’université Johns-Hopkins. Plus de 540.000 Ukrainiens ont été atteints par la maladie.