L'Inde réitère sa volonté de rendre le vaccin contre le Covid-19 «accessible» pour tous les pays

Intervenant au Sommet de l'Asie orientale, le chef de la diplomatie indienne a confirmé le 14 novembre la volonté de l'Inde de rendre le vaccin contre le Covid-19 «accessible et abordable» pour tous les pays, indique un communiqué du ministère indien des Affaires étrangères.

L’Inde réaffirme son engagement à rendre le vaccin contre le Covid-19 «accessible» pour tous les pays, a fait savoir Subrahmanyam Jaishankar, le ministre indien des Affaires étrangères, intervenant le 14 novembre au Sommet de l'Asie orientale (EAS), selon un communiqué du ministère émis le même jour. Abordant des questions stratégiques pour la région et pour le monde, le diplomate a par ailleurs souligné les efforts faits par l'Inde afin de soutenir la communauté internationale dans la lutte contre la pandémie qui ne cesse de faire rage.

«Il a réitéré l'engagement du Premier ministre Modi à aider à rendre le vaccin contre le Covid-19 accessible et abordable pour toutes les nations», détaille le communiqué.

Pour rappel, lors de son adresse dans le cadre de la 75e session de l'Assemblée générale de l’Onu, le Premier ministre indien Narendra Modi avait déjà assuré la communauté internationale de sa volonté d’aider l’humanité à lutter contre la crise sanitaire actuelle en produisant des vaccins.

«En tant que plus grand pays producteur de vaccins du monde, aujourd’hui je veux donner encore une assurance à la communauté mondiale, la capacité de production et de distribution de vaccins de l’Inde sera utilisée pour aider l’humanité tout entière à lutter contre cette crise», a-t-il exposé le 26 septembre. Et d’ajouter que le pays s’engageait à aider tous les États à «améliorer leur chaîne du froid et leurs capacités de stockage pour la livraison de vaccins».

Il est à noter que récemment le chef du Fonds d'investissements directs de Russie (RFPI), qui a participé à la conception du vaccin russe Spoutnik V, a annoncé que le vaccin destiné, par exemple, à l'Argentine serait produit dans plusieurs pays étrangers, y compris «par des partenaires du RFPI en Inde».

Le Covid-19 à l’EAS

Cette année, l’EAS se tient du 11 au 15 novembre en visioconférence. L'événement est présidé par le Vietnam.

Lors du sommet, le sujet du Covid-19 et notamment des vaccins a également été abordé par Vladimir Poutine. Le dirigeant russe a déclaré que la Russie avait déjà livré plus d’un million de tests de coronavirus à plus de 40 pays.