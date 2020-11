Cet aliment du quotidien fait augmenter le risque de diabète de 60%

Une équipe internationale de chercheurs a découvert que les personnes consommant régulièrement un ou plusieurs œufs par jour avaient un risque de diabète augmenté de 60% et que l'effet en était plus prononcé chez les femmes que chez les hommes.

Des scientifiques ont découvert que la consommation régulière d'œufs augmentait considérablement le risque de développer un diabète de type 2. Les résultats de leur recherche ont été publiés dans le British Journal of Nutrition.

Des experts de l'Université de médecine de Chine, ainsi que des collègues de l'Université d'Australie du Sud et de l'Université du Qatar ont étudié des données sur l'alimentation de 8.545 personnes recueillies de 1991 à 2009.

Il a été conclu que la consommation de plus de 38 grammes d'œuf par jour augmentait le risque de diabète d'environ 25%. Les personnes qui en mangent plus de 50 grammes (l’équivalent d’un œuf) par jour font augmenter le risque de 60%. Cet indicateur est de plus davantage élevé chez les femmes que chez les hommes.

Ming Li, de l'Université d'Australie-Méridionale, épidémiologiste et expert en santé publique, affirme que l’augmentation du diabète dans la population est une préoccupation croissante, en particulier en Chine où les changements dans l'alimentation traditionnelle ont un impact sur la santé.

«Le régime alimentaire est un facteur connu et modifiable qui contribue à l'apparition du diabète de type 2, il est donc important de comprendre la gamme des facteurs alimentaires susceptibles d'avoir un impact sur la prévalence croissante de la maladie», explique le Dr Li.

Des suites à donner

Selon les scientifiques, les résultats ont permis de prouver que le risque de diabète augmentait en proportion directe avec la consommation d'œufs, mais qu’il sera nécessaire d'identifier le mécanisme exact de l’effet de ceux-ci sur le corps.