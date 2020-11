Un vaccin ne peut à lui seul arrêter la pandémie, estime le chef de l’OMS

Des laboratoires du monde entier sont entrés dans la course aux vaccins contre le Covid-19. Mais pour le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, le vaccin ne peut à lui seul arrêter la pandémie.

«Dès le début de la pandémie de Covid-19, nous savions qu'un vaccin serait nécessaire pour contrôler la pandémie. Mais il est important de souligner que le vaccin complémentera les autres outils dont nous disposons, mais ne les remplacera pas», nuance-t-il sur Twitter.

​M.Ghebreyesus ajoute que l'accès au vaccin sera limité au départ et donc la priorité accordée aux personnels soignants, personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

«Nous espérons que cela fera baisser le nombre de morts et permettra aux systèmes de santé de résister», souligne le directeur général de l’OMS. «Mais cela laissera encore beaucoup de champ au virus pour opérer.»

​M.Gebrejesus appelle par ailleurs à ne pas prématurément mettre fin aux mesures qui permettent de contrôler la pandémie, comme le dépistage, la mise en quarantaine et la surveillance.

Le bilan de la pandémie

La pandémie de Covid-19 a fait plus de 1,3 million de morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce lundi. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 246.224 décès, devant le Brésil (165.798) et l'Inde (130.070).

La France connait un ralentissement de la circulation du virus depuis 10 jours. Au 15 novembre, le pays recensé 44.246 morts et 27.228 nouveaux cas de contaminations en 24 heures, d’après le dernier bilan de Santé publique France.