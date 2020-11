Le Covid-19 peut provoquer une perte de dents, selon le Huffington Post

Guéris du Covid-19, certains patients souffrent de faiblesse des gencives et de perte de dents, rapporte le Huffington Post.

Des centaines de cas de cette complication ont été répertoriés dans le groupe Survivor Corps sur Facebook, créé par un adolescent de 12 ans ayant perdu plusieurs dents après le Covid-19.

Un possible lien avec les vaisseaux sanguins

La détérioration de la santé bucco-dentaire chez les patients peut résulter de celle de la circulation sanguine, estime William Li, biologiste vasculaire et directeur médical de The Angiogenesis Fondation, cité par le quotidien.

Comme le coronavirus est déjà connu pour sa capacité à attaquer les vaisseaux sanguins, il peut porter atteinte à la circulation sanguine en l’obstruant et en provoquant des caillots, poursuit le quotidien. Quand le sang a des difficultés à atteindre les organes, ceux-ci risquent d’être impactés. C’est la raison pour laquelle cette infection virale est associée à des complications liées au cœur, aux poumons, à l’intestin, au cerveau et aux reins, indique le Huffington Post.

Il s'avère que la même chose peut être vraie avec la cavité buccale, selon le biologiste.

«Votre mâchoire est très riche en vaisseaux sanguins», a déclaré M.Li au quotidien.

Les gencives sont «extrêmement vascularisées», et à l'intérieur de la dent se trouve la pulpe dentaire, ou «la partie vivante et respirante de la dent» qui est remplie de vaisseaux sanguins et de nerfs, a-t-il expliqué.

C’est pourquoi les dents peuvent être affaiblies au point de tomber en cas de circulation sanguine obstruée.

Les récepteurs d’une enzyme

D’après une autre hypothèse, comme le coronavirus atteint les récepteurs de l’enzyme ACE2 dont les poumons et l’appareil dentaire sont riches, cela peut également expliquer cet effet néfaste sur la santé bucco-dentaire, a indiqué Eric Cioe-Pena, directeur de la Santé globale à Northwell Health à New York.

Cependant, le médecin a mis en garde contre la nécessité de réaliser des études supplémentaires avant de tirer des conclusions sur un éventuel lien entre le Covid-19 et les maladies dentaires.