Ces changements sur les doigts peuvent témoigner d’un cancer du poumon

Un renflement du bout des doigts et une déformation des ongles peuvent être les signes d’un cancer du poumon, a indiqué une représentante du Cancer Research UK à Express. Ces changements sont provoqués par l’accumulation de liquide dans les tissus mous des doigts.

Un élargissement des doigts et un bombement des ongles peuvent être les signes d’un cancer du poumon, a déclaré une oncologue britannique.

Appelé hippocratisme digital, ce syndrome se manifeste par des changements de la forme des ongles ou des doigts, comme s’ils étaient enflés, a précisé à Express Emy Herst, représentante du Cancer Research UK. Cette transformation est aussi appelée «doigts en baguettes de tambour».

La spécialiste a alerté également sur d’autres changements au niveau des doigts, nécessitant d’être pris en compte. Parmi eux, l’adoucissement du plat de l’ongle et la brillance de la peau. Enfin, les ongles peuvent se courber plus que d’habitude vus de côté.

La cause du gonflement des doigts

Ce symptôme est causé par l’accumulation de liquide dans les tissus mous situés au bout des doigts, a expliqué Mme Herst.

«Cela est dû au fait que plus de sang circule dans cette zone que d’habitude. Mais nous ne comprenons pas entièrement pourquoi cela se produit», a-t-elle ajouté.

En plus de ces symptômes, d’autres indicateurs du cancer du poumon existent, et ceux-ci peuvent varier d’une personne à l’autre. Il s’agit notamment d’une toux constante, d’une respiration sifflante, d’une voix rauque, du gonflement du visage et du cou, ainsi que d’une douleur persistante à la poitrine ou à l’épaule.