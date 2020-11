Face à la pandémie, la Chine propose de créer un système international de QR code

Lors de son discours au sommet virtuel du G20, le Président chinois a proposé d’introduire un système commun international de QR codes de couleur pour suivre l’état de santé des malades et lutter contre la propagation du coronavirus ensemble. Un mécanisme similaire est déjà en place en Chine depuis le printemps.

La Chine a avancé l’idée de créer un mécanisme commun international dans le domaine de la santé. Il s’agit d’un système de QR code avec différentes couleurs fondé sur les données des tests du coronavirus, a expliqué le Président du pays ce samedi 21 novembre lors de son discours au sommet virtuel du G20.

«La Chine propose de créer un mécanisme international de "codes de la santé" sur la base des résultats des tests de l'acide nucléique, en forme de QR-codes internationaux mutuellement reconnus et espère que d'autres pays y prendront part aussi», a déclaré Xi Jinping.

Il n'a pas précisé via quelle plateforme il pensait l’instaurer et n’a pas donné plus de détails sur le fonctionnement d’un tel système, mais en a avancé l’idée générale, appelant les autres pays à rejoindre cette initiative.

Un système déjà fonctionnel en Chine

En Chine, le système «des codes de la santé» a été mis en place dès le printemps. Chaque ville crée un système personnel dans le réseau social WeChat ou sur Alipay, l’application de paiement développée par Alibaba. Les habitants de la ville et les visiteurs sont encouragés à se faire enregistrer dans le système. Le QR code recueille les données relatives à l’endroit d’où vient la personne et, en fonction de celui-ci, sûr ou non du point de vue de la situation épidémiologique régionale, attribue la couleur: vert, orange ou rouge.

Le code vert est attribué aux personnes saines qui n’ont pas été en contact avec des malades. L’orange sous-entend l’interdiction de se déplacer et est attribué aux habitants de la ville qui ont eu des contacts avec des personnes contagieuses. Le rouge signifie la contamination et son porteur doit rester en quarantaine. Une personne peut fréquenter un endroit public si et seulement si son «code de la santé» est vert.