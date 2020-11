Un responsable d’Oxford explique le taux d’efficacité de 70% du vaccin d’AstraZeneca

Le vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire britannique AstraZeneca est efficace à 70%, selon un communiqué publié lundi. L'un des responsables des tests pour l'Université d'Oxford explique ce chiffre par la méthode de comptage. Selon lui, «si on ne compte que les hospitalisations, alors on aurait un taux d’efficacité plus élevé».