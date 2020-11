La coopération entre la Russie et l’UE sur le vaccin Spoutnik V évoquée par l’OMS

L’Union européenne et la Russie échangent constamment des informations sur le premier vaccin russe Spoutnik V et ce processus a été accéléré, a indiqué le directeur du bureau régional de l’OMS pour l’Europe.

Alors que l’efficacité du vaccin Spoutnik V vient d’être annoncée à 95% après les derniers essais cliniques, les informations le concernant sont partagées dans le cadre d’une coopération entre l’Union européenne et la Russie. C’est ce qu’a déclaré Hans Kulge, directeur du bureau régional de l’OMS en Europe, lors d’une séance d’information en ligne.

«Nous assistons à un échange constant d'informations entre l'Union européenne et la Fédération de Russie sur ce sujet, et ce processus a maintenant été accéléré grâce au succès des forums auxquels le ministère russe de la santé a participé», a-t-il précisé, répondant à une question sur la certification du Spoutnik V en Europe.

Il faisait référence au forum international sur la Santé entre l’UE et la Russie auquel ont assisté des représentants de la Commission européenne, des pays européens et de Moscou. Il y ont discuté notamment de vaccins et de technologies en rapport avec la pandémie.

La Hongrie se procure le Spoutnik V

Le 19 novembre, la Hongrie est devenue le premier pays européen à recevoir des doses du vaccin Spoutnik V. Il s’agissait d’échantillons visant à être étudiés dans des laboratoires nationaux en vue d’en produire dans le pays.

Le Spoutnik V a par ailleurs été annoncé comme moins cher que les autres candidats vaccins disponibles, comme ceux de Pfizer ou de Moderna. Son prix devrait être dévoilé dans le courant de la semaine.