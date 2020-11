Cancer, diabète: des scientifiques évoquent les risques d’une carence en vitamine B2

Une carence en vitamine B2 peut provoquer des perturbations du fonctionnement du système sanguin, ainsi qu’augmenter le risque de développer un cancer, des maladies cardiovasculaires, du diabète et Alzheimer, selon des scientifiques de l'université Perdana, en Malaisie, cités par The Star.

La vitamine В2, ou riboflavine, possède des propriétés antioxydantes qui lui permettent de neutraliser les radicaux libres et de réparer les dommages causés par le stress oxydatif provoqué par certaines maladies. Un taux élevé de radicaux libres peut causer des dommages aux cellules et tissus, et par la suite augmenter le risque de cancers, maladies cardiovasculaires, diabète et Alzheimer.

Une carence en riboflavine est également liée à un stress oxydatif accru, ce qui peut provoquer une dégradation des fonctions du système sanguin, entraînant l'anémie et l'hypoplasie des érythroïdes. Le manque de vitamine В2 peut provoquer également des problèmes du système digestif et causer des troubles du métabolisme.

En outre, les scientifiques notent que l'absence de cet élément en quantité nécessaire à l'organisme peut causer migraine, perte de cheveux, cataracte, alors que sa consommation améliore les problèmes de ce type.