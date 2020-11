Comment distinguer les symptômes du Covid-19 de ceux du cancer du poumon? Un médecin répond

Le médecin de l'association britannique de lutte contre le sarcome, Robert Rintoul, a dévoilé à partir de quels symptômes des patients peuvent distinguer le Covid-19 du cancer du poumon, informe le Sun.

Il a précisé que les symptômes les plus courants du cancer du poumon comme une toux constante, une douleur dans la poitrine et des essoufflements ressemblent pour beaucoup aux symptômes de l’infection par le nouveau coronavirus, ce qui cause des difficultés lors du diagnostic.

«Une toux sèche avec essoufflement, fièvre, douleurs musculaires et perte d'odeur et de goût pourrait bien être du Covid-19. Cependant, si vous avez une toux persistante inexpliquée pendant trois semaines ou plus, peut-être que vous avez perdu du poids, vous vous sentez fatigué, vous toussez du sang ou avez eu des infections thoraciques répétées, ce pourrait être le cancer du poumon», a détaillé Robert Rintoul.

Selon lui, avec le coronavirus, le patient perd l'odorat ainsi que le goût et a une température élevée. Dans le même temps, le cancer fait tousser du sang, un patient peut souffrir d'infections à la gorge et maigrir. Bien que les symptômes respiratoires soient observés dans les deux maladies, Robert Rintoul a ajouté que le coronavirus se manifeste rapidement et que le cancer progresse plus lentement pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois.

«Le Covid-19 a causé des retards de diagnostic et de traitement de tous les types de cancer. Mais avec le cancer du poumon, il y a la confusion supplémentaire des symptômes qui sont similaires au Covid-19», a conclu le médecin.