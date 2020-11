La Palestine et Oman intéressés par le vaccin russe anti-Covid Spoutnik V

Oman suit les informations quant aux possibles livraisons de vaccins contre le Covid-19, dont le Spoutnik V, a annoncé ce 30 novembre l’ambassade du sultanat en Russie.

«Si ce vaccin est adopté pour une utilisation généralisée, nous coordonnerons bien sûr nos efforts à travers nos institutions spéciales avec les organismes russes concernés. Nous saluons la coopération dans ce sens», a-t-il déclaré.

La Palestine et la Jordanie intéressées

La Palestine a également fait preuve d'intérêt pour le vaccin russe en évoquant «un mécanisme basé sur trois éléments»:

«Le premier est un programme de soutien aux pays moins développés sous forme de fourniture de vaccins. La deuxième étape prévoit l’achat par ces pays d’une partie du vaccin, alors que pendant la troisième étape ces pays peuvent produire ce vaccin localement. Nous travaillons avec nos amis russes dans ce sens», a fait valoir l’ambassadeur de Palestine en Russie lors d’une conférence en ligne organisée par Rossiya Segodnya.

Et de préciser qu’une éventuelle production conjointe en Palestine ainsi qu’en Jordanie était en cours de négociation.

Vaccin russe Spoutnik V

Le Spoutnik V, développé par le Centre Gamaleïa en partenariat avec le Fonds russe d’investissements directs (RFPI), a été homologué en Russie le 11 août. Il a été élaboré à partir de deux vecteurs d’adénovirus humains, administrés en deux doses espacées de trois semaines.

Les essais sont actuellement menés en Russie ainsi qu'en Biélorussie, aux Émirats arabes unis, au Venezuela et dans d'autres pays. Plus de 50 au total, parmi lesquels l’Inde, le Brésil, la Chine et la Corée du Sud, ont présenté des demandes d'achat de ce vaccin à hauteur de plus de 1,2 milliard de doses.