Oublier de régler une facture est un signe précoce de démence, selon une étude

Des chercheurs ont découvert qu’oublier de payer pourrait indiquer une démence des années avant un diagnostic, soutient une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association.

Les patients atteints d’Alzheimer et donc de démence sont plus susceptibles d’oublier de payer de leurs factures jusqu’à six ans avant le diagnostic, conclut une étude publiée le lundi 30 novembre dans le Journal of the American Medical Association (JAMA).

Les chercheurs ont étudié des données bancaires de plus de 81.000 patients, qui avaient reçu l’assurance-santé fédérale américaine Medicare, sur une période de près de 20 ans, de 1999 à 2018. Cela leur a permis de révéler que les patients qui ont reçu un diagnostic de démence plus tard en avaient présenté des signes précoces dans leur comportement financier.

«C’est terriblement courant», lance à CNN Lauren Hersch Nicholas, professeure associée à l’université Johns-Hopkins et l’une des auteurs de l’étude. «Nous constatons que la démence est à l’origine de 5 à 20% des oublis de paiement parmi ceux qui ont ensuite développé la maladie».

L’auteur de l’étude a expliqué qu’elle pourrait permettre aux patients de s’apercevoir que quelque chose ne va pas avant qu’il ne soit trop tard.

L’éducation compte?

D’après l’étude, les patients ayant un niveau d’éducation plus faible ayant ensuite développé une démence ont commencé à oublier de payer jusqu’à sept ans avant leur diagnostic. Les patients plus instruits n’ont commencé à présenter des symptômes que deux ans et demi avant le diagnostic.

Si l’éducation financière est souvent liée au niveau d’instruction, la raison pour laquelle les patients les moins instruits développent la maladie plus tôt n’est pas établie.

Les chercheurs estiment qu’un dépistage plus précoce est important pour protéger le bien-être financier du patient et de sa famille.