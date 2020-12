L’ambassadeur indien en Russie parle de la coopération avec Moscou quant à Spoutnik V

Le chef de la mission diplomatique indienne à Moscou a loué le programme de production du vaccin Spoutnik V en Inde, pays qui dispose de plus de 60% des capacités mondiales en la matière.

L’ambassadeur indien à Moscou, Venkatesh Varma, a félicité la Russie d’être devenue le premier pays au monde à avoir créé un vaccin contre le nouveau coronavirus.

«Nous sommes très heureux que le Fonds russe d’investissements directs possède un programme efficace de production du vaccin Spoutnik V en Inde […]. Je suis sûr qu’il sera utilisé non seulement en Inde, mais aussi dans d’autres pays du monde», a déclaré le diplomate, intervenant dans le cadre du Premier congrès eurasiatique à Moscou.

Il a souligné que l’Inde, qui dispose de plus de 60% des capacités mondiales de production de vaccins, restait ouverte à la coopération avec des sociétés étrangères.

Accord avec l’indien Hetero

Le ministère russe de la Santé a enregistré Spoutnik V (GamCovidVac) le 11 août. Ce vaccin est basé sur deux vecteurs d’adénovirus humains. Cette plateforme vaccinale est réputée pour être sûre, efficace et pour ne pas provoquer d’effets indésirables à long terme.

Le Fonds russe d'investissements directs (RFPI) et le groupe pharmaceutique indien Hetero se sont mis d’accord en vue de produire plus de 100 millions de doses de Spoutnik V en Inde par an.