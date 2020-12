La vaccination au Spoutnik V a commencé en Inde sur les premiers volontaires

Le vaccin russe contre le Covid-19 Spoutnik V a été proposé à des volontaires en Inde. 17 d’entre eux se sont déjà vu injecter la première dose et attendent désormais la deuxième, alors que les médecins observent leur état de santé, a fait savoir l’agence de presse ANI.

«Dix-sept volontaires en bonne santé ont été vaccinés avec Spoutnik V au cours des trois derniers jours dans le cadre des essais sur les humains. Ils seront surveillés et dans 21 jours ils recevront une autre dose de vaccin», a déclaré le chef du département de recherche clinique de l’hôpital Noble, le Dr S.K.Raut.

L’entreprise pharmaceutique indienne Dr Reddy’s Laboratories a indiqué début décembre qu’elle avait commencé à collaborer avec le Fonds d’investissement direct russe (RDIF) afin d’organiser en Inde les phases 2 et 3 des essais du vaccin Spoutnik V après avoir obtenu l’autorisation nécessaire du régulateur indien dans le domaine de la médecine. Il a été noté qu’il s’agirait d’une étude multicentralisée et contrôlée, comprenant des études sur l’innocuité et l’immunité.

Le contrôleur général des médicaments de l’Inde avait indiqué que 100 volontaires participeraient à la deuxième phase de recherche. Une fois celle-ci achevée, l’hôpital Noble organisera également la troisième, à laquelle prendront part environ 1.500 personnes.

Le premier vaccin contre le Covid-19

Le 11 août 2020, Vladimir Poutine a annoncé l’enregistrement en Russie du premier vaccin contre le Covid-19 au monde, Spoutnik V, élaboré conjointement par le ministère de la Défense et le Centre d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa.