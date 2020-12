Craintes liées au vaccin contre le Covid-19: «On a nous-mêmes créé le doute»

Avec l’arrivée du vaccin contre le Covid-19, le débat public est saturé d’angoisses, d’espoirs et de fake news, qui cachent souvent des bras de fer géoéconomiques entre grandes puissances. Pour le Désordre mondial, Anne Sénéquier, médecin, chercheuse et codirectrice de l’Observatoire de la santé mondiale à l’IRIS, aide à y voir plus clair.