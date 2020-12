L’humanité mène «une guerre» contre le «monde des virus», selon l’OMS

La pandémie de Covid-19 peut être assimilée à une véritable guerre entre l’humanité et les virus, estime la représentante de l’Organisation mondiale de santé (OMS) en Russie, Melita Vujnovic.

«Il s’agit d’une guerre qui oppose l’humanité au monde des virus», a déclaré Mme Vujnovic dans un entretien accordé à la chaîne de télévision Rossiya 1.

Le 11 mars dernier, l’OMS a déclaré l’état de pandémie sur la planète en raison de la propagation du nouveau coronavirus provenant de la province chinoise du Hubei.

Plus de 1,6 million de morts dans le monde

Selon les dernières évaluations de l’université Johns-Hopkins aux États-Unis, le Covid-19 a fait plus de 1,6 million de morts à travers le monde pour près de 72 millions de cas de contamination.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec près de 298.000 décès pour plus de 16 millions de cas recensés. Viennent ensuite le Brésil avec près de 181.000 morts (6,8 millions de cas), l'Inde avec près de 143.000 morts (9,85 millions de cas), le Mexique avec plus de 113.000 morts (1,2 million de cas) et le Royaume-Uni avec près de 64.000 morts (1,8 million de cas).