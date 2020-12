Des médecins donnent un moyen de tester votre santé en montant un escalier

Lors d'un congrès scientifique de la Société européenne de cardiologie (ESC), des scientifiques ont présenté une étude proposant d’évaluer la forme cardiaque en montant un escalier, rapporte Medical Xpress. Selon eux, grimper quatre étages, ou 60 marches, en une minute sans s'arrêter, témoigne du fait que votre cœur est en bonne santé.

Les chercheurs ont mené l’étude auprès de 165 personnes en reliant leurs équivalents métaboliques -obtenus lors d’exercices sur un tapis roulant- et le temps nécessaire pour monter quatre étages.

Grâce à des études précédentes dans le domaine, il a été établi que ceux qui montaient les escaliers en moins de 40 à 45 secondes avaient un taux de mortalité faible, soit 1% ou moins par an, ou 10% en 10 ans, indique Medical Xpress.

«S'il vous faut plus d'une minute et demie pour monter quatre étages, votre santé est au plus bas et vous devriez consulter un médecin», prévient Jesus Peteiro, chercheur principal de l'étude et cardiologue à l'hôpital universitaire de La Corogne, en Espagne.

Les patients qui ont mis 1 minute 30 ou plus pour monter les escaliers ont un taux de mortalité plus haut de 2 à 4% par an, soit 30% en 10 ans, indique l’étude. Une preuve supplémentaire des avantages de l'activité physique sur la santé et la longévité.