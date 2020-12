Boire un verre d’eau au réveil, c’est bon pour la santé? Oui, mais à certaines conditions

Sauter du lit et commencer sa journée en buvant un grand verre d'eau est une bonne habitude, notamment pour activer le métabolisme et favoriser la circulation sanguine en réduisant la viscosité du sang. Un premier verre d'eau le matin est crucial pour la santé, mais nombreux sont ceux qui ne le boivent pas correctement, affirme le site WeChat.

Ni trop, ni trop peu

Ainsi, prendre trop d'eau diluera rapidement le sang et augmentera la charge sur le cœur. Il est recommandé de prendre environ 150 ml d'eau l’estomac vide. En outre, il ne faut pas boire l’eau d’un trait.

Mais il s’agit uniquement d’eau plate et pas de boissons en général, comme le jus, le café, le lait ou les boissons gazeuses. Certaines boissons ont un effet diurétique, ce qui, loin de satisfaire les besoins du corps, risquent de causer une déshydratation.

La température

En outre, il faut faire très attention à la température de l'eau qui, si elle n’est pas correcte, pourrait provoquer un cancer, indique le site.

Ainsi, une eau trop froide entraînera une forte contraction des vaisseaux sanguins de la muqueuse gastrique et pourrait causer des problèmes gastro-intestinaux, voire de la diarrhée.

Boire de l’eau trop chaude risque de provoquer un cancer. En effet, la muqueuse à la surface de l'œsophage est délicate et fragile et une eau à plus de 65 degrés cause des brûlures. Si celles-ci sont fréquentes, elles risquent de faire apparaître des anomalies au niveau des cellules et aboutir finalement à un cancer.

En outre, quand il fait chaud, il faut veiller à boire de l’eau à température ambiante. Quand il fait froid, la température de l'eau peut être plus élevée afin de ne pas stimuler le tractus gastro-intestinal, mais ne pas dépasser les 50 degrés.

Les bactéries

WeChat affirme également qu’il est possible de boire de l’eau le matin avant même de se brosser les dents. En effet, les bactéries, très nombreuses dans la bouche le matin, se concentrent surtout dans la plaque dentaire. Celle-ci ne peut être enlevée que par une action physique, par exemple, le brossage. Mais aucune action n’est exercée par le fait de boire de l’eau, ce qui fait qu’il ne faut pas s’inquiéter au sujet des bactéries avalées.

Toutefois, en cas de parodontite, de gingivite et d'autres maladies buccales, il est préférable de se brosser les dents avant de boire de l'eau, précise le site.