Le PDG de Pfizer refuse de se faire vacciner contre le Covid-19 pour l’instant, et s’explique

Étant en bonne santé et ne faisant partie d’aucun groupe à risque, le chef de Pfizer n’envisage pas de se faire vacciner dans un premier temps de même que les autres dirigeants de l’entreprise. Il a cependant promis de le faire plus tard pour encourager la population et «pour montrer la confiance de la société», a-t-il indiqué à CNBC.