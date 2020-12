La France fait état de 18.254 nouveaux cas de Covid-19 en 24h

Alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en France a atteint 18.254 sur les dernières 24 heures, le directeur générale de la Santé souligne que le taux de reproduction du virus R a de nouveau dépassé 1, pour se situer à 1,3.

En outre, le nombre de patients hospitalisés en une journée s’est établit à 25.182, dont 2.808 en réanimation, contre 25.315 et 2.850 la veille.

Dans le même temps, avec 258 décès supplémentaires des suites du Covid-19 en 24 heures, la France déplore désormais 59.619 morts depuis le début de l'épidémie.

Le nombre de patients traités dans les services de réanimation poursuit sa baisse à 2.808, soit 42 lits occupés de moins que mercredi, ajoute Jérôme Salomon.

Le directeur général de la Santé qualifie de «préoccupante» l’évolution de l’épidémie dans le pays, alertant les Français sur les risques de contamination avant les fêtes de fin d'année et pendant l'hiver, une «saison à haut risque».

«En France, l'évolution de l'épidémie est préoccupante avec une tendance à l'augmentation de la circulation du virus à partir d'un plateau haut», informe Jérôme Salomon lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi.

Il constate par ailleurs plus de dépistages réalisés par les autorités sanitaires, mais aussi une augmentation du nombre de cas confirmés et «le maintien à un niveau élevé du nombre d'hospitalisations et d'admissions en réanimation».

Emmanuel Macron testé positif

Plus tôt ce jeudi, l'Élysée a fait savoir qu’Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 et ce après l’apparition de symptômes. Comme il se doit, le Président s’isole pour une durée de sept jours, mais «continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance», a indiqué la présidence. Suite à l'annonce du diagnostic, son épouse a été testée négative au Covid-19, a indiqué ce jeudi 17 décembre son cabinet à Reuters.