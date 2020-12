Trois nouveaux pays touchés par la nouvelle mutation du coronavirus détectée au Royaume-Uni

La même mutation du coronavirus que celle découverte au Royaume-Uni a été détectée aux Pays-Bas, au Danemark et en Australie, annonce la BBC. Cette nouvelle variante se propage plus rapidement que l’originale, mais ne devrait pas être plus meurtrière. Les Pays-Bas ont d’ores et déjà interdit les vols en provenance du Royaume-Uni.