Le Covid favoriserait une rare infection néfaste pour les yeux, selon une étude

Des chercheurs américains soupçonnent le nouveau coronavirus d’être capable de déclencher une infection rare entraînant une perte de vision, relate la revue en ligne Knowridge Science Report.

Des spécialistes de l’université Hofstra, dans l’État de New York, se sont penchés sur trois patients souffrant du Covid et qui avaient en plus développé une kératite, soit l’inflammation de la cornée. Cette dernière a ensuite entraîné chez eux une endophtalmie, l’inflammation purulente des membranes internes du globe oculaire.

Des précisions sont nécessaires

Sur ces trois patients, l’un est mort des suites du Covid, un autre a dû se faire enlever un œil et le troisième a fini par devenir aveugle. Les chercheurs soulignent que trois cas d’endophtalmie survenus en si peu de temps sont un évènement extrêmement rare, ce qui nécessite une nouvelle étude pour établir un possible lien avec le nouveau coronavirus.

Dans le même temps, il est très rare que la kératite se transforme en endophtalmie, indiquent les scientifiques. Une autre étude ne constate que 27 cas d’une telle conséquence de la kératite enregistrés en 15 ans.