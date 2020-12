Spoutnik V en poudre: une nouvelle forme du vaccin russe apparaîtra en 2021

Le vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19 sera disponible en poudre en 2021, a déclaré le ministre russe de l’Industrie, Denis Mantourov. Après avoir expliqué que l'enregistrement de la forme liquide stable du vaccin, avec une température de stockage de +2 à +8°C avait été finalisé, il a évoqué la nouvelle forme de Spoutnik V.

«En plus, une nouvelle forme qui arrivera l'an prochain est un lyophilisat, c'est-à-dire une poudre [pour la préparation de la solution d'injection, ndlr] qui sera sur place mélangée et transformée en vaccins complets, ce sera encore plus facile», a expliqué le ministre dans une interview accordée à la chaîne de télévision russe RBС.

Délais de production à grande échelle du vaccin

En juillet 2021, environ 30 millions de doses de vaccin Spoutnik V du Centre de microbiologie Gamaleïa seront mises en circulation civile, d’après Denis Mantourov.

Plus de 2,5 millions de doses seront produites avant la fin de l'année 2020, alors que le nombre émis augmentera progressivement d'ici au printemps 2021. La production de millions de doses peut se faire plus tôt grâce à la mise en place de matériel technologique et à l'élargissement du nombre de sites.

«L'autre jour, Biocad a reçu la confirmation de l'inscription d'un site contractuel dans la carte d'enregistrement [pour la production du vaccin, ndlr]. Le programme P-Farm et Binnofarm augmenteront bientôt les volumes grâce à la mise en place de matériel technologique supplémentaire. Et le Centre de microbiologie Gamaleïa est en train de monter des équipements supplémentaires», a expliqué le ministre.