Le patron d'AstraZeneca affirme avoir trouvé «la formule gagnante» du vaccin

Le directeur général du géant pharmaceutique AstraZeneca, Pascal Soriot, a annoncé dans le Sunday Times avoir trouvé «la formule gagnante» pour son vaccin anti-Covid, développé avec l'université d'Oxford, promettant ainsi une efficacité plus élevée. Le régulateur britannique doit rendre son verdict sur ce vaccin dans les tout prochains jours.

«Nous pensons que nous avons trouvé la formule gagnante et comment arriver à une efficacité, qui, avec deux doses, est élevée comme celle des autres», déclare-t-il au Sunday Times, affirmant que son vaccin assure une «protection de 100%» contre les formes sévères du Covid-19.

Cette déclaration est en quelque sorte un soulagement pour le gouvernement britannique qui avait commandé 100 millions de doses du vaccin Oxford-AstraZeneca, dont environ 40 millions devraient être disponibles d'ici la fin mars.

Une efficacité faible au début

Les résultats intermédiaires d'essais cliniques obtenus à la fois au Royaume-Uni et au Brésil ont démontré en novembre que le vaccin AstraZeneca était en moyenne efficace à 70% contre plus de 90% pour ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna.

En effet, le produit affichait de meilleurs résultats en faible dose (90%) qu’avec deux doses complètes (62%). Les fabricants ont donc reconnu une erreur majeure dans le dosage, annonçant que le vaccin nécessitait «une étude supplémentaire».

Vaccin combiné avec Spoutnik V russe

Le 23 novembre, le fabricant du premier vaccin anti-Covid au monde Spoutnik V, le Centre de recherche Gamaleïa, a proposé à AstraZeneca de combiner les deux vaccins pour en améliorer l’efficacité. L’offre a été acceptée par le laboratoire britannique, et le vaccin combiné sera prochainement testé dans trois pays, selon Kirill Dmitriev, directeur du Fonds russe d’investissements directs (RFPI).

Vaccin AstraZeneca très attendu

Le vaccin Oxford-AstraZeneca est très attendu comme il est relativement peu coûteux et nécessite des conditions simples de stockage et de transport. Par exemple, il n’a pas besoin d'être conservé à une température aussi froide que celui de Pfizer-BioNTech, stocké à -70°C.

En outre, Pascal Soriot a indiqué au Sunday Times que le vaccin Oxford-AstraZeneca «devrait rester efficace» contre la nouvelle souche identifié récemment au Royaume-Uni.

«Mais on ne peut pas en être sûr donc nous allons faire des essais», conclut-il.