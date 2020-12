L’OMS appelle à se préparer à des épidémies encore «plus graves» à l’avenir

Alors que la pandémie de Covid-19 a tué plus de 1,7 million de personnes en un an et en a infecté des dizaines de millions d’autres, l’OMS a prévenu ce lundi 28 décembre qu’il fallait se préparer «à plus grave à l’avenir», car ce «n’est peut-être pas la pire à laquelle nous sommes confrontés».