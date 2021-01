Plus de la moitié des Français ne veulent pas se faire vacciner, selon un sondage

Près de six Français sur 10 (58%) ne veulent pas se faire vacciner contre le Covid-19, selon un sondage Odoxa-Backbone consulting réalisé pour franceinfo ainsi que Le Figaro et publié dimanche 3 janvier. Soit 8% de plus que le mois dernier. Mais plusieurs disparités existent.

D’après le sondage Odoxa «Regard des Français sur le vaccin contre le Covid-19» réalisé les 22 et 23 décembre pour Le Figaro et franceinfo, 58% des personnes interrogées se disent réfractaires. C’est huit points de plus que par rapport au mois précédent.

«Chose incroyable, en France, plus les scientifiques censés vanter la vaccination parlent des vaccins, et moins les Français veulent se faire vacciner!», relève Gaël Sliman, le président d’Odoxa, lors de son analyse d’enquête.

Disparités des réactions

L’étude a révélé plusieurs disparités de réactions chez les Français selon l'âge, le sexe et le milieu social.

Ainsi, 69% des femmes s’y opposent alors que les hommes ne sont que 54% à le faire. Les plus de 65 ans sont bien plus nombreux à être prêts à se faire immuniser via une piqûre (58%) que leurs cadets de la tranche d’âge 35-49 ans (32%). L’étude montre aussi que 56% des électeurs d’Emmanuel Macron acceptent la vaccination, alors que ceux de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont respectivement 68% et 60% à s’y opposer.

Le principal enseignement tiré du sondage est que les Français disent oui à la vaccination… mais pour les autres.

Le refus de se faire vacciner tient au fait que pour 60% d’entre eux «ne pas se vacciner est une décision raisonnable face à une nouvelle maladie et un nouveau vaccin» et qu’ils voient cette décision comme un choix éminemment individuel et personnel plutôt que collectif.