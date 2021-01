Une ancienne reine de beauté déclarée morte du Covid-19 revient à la vie

La Miss Virginie 1958, âgée désormais de 82 ans, a contracté le coronavirus et a été hospitalisée en Géorgie par son mari le 20 décembre car elle souffrait de difficultés respiratoires. Elle a été déclarée morte par l'hôpital deux jours plus tard, la veille de Noël, a relaté lundi le New York Post.

Un miracle

L'hôpital a d'abord appris la mauvaise nouvelle au fils de cette femme, un médecin, puis à son époux, qui a commencé à la relayer aux autres membres de la famille. Mais quelques minutes plus tard, le fils a reçu un autre appel de l'hôpital disant que sa mère avait à nouveau un pouls.

«En tant que médecin, je dirai sans hésitation qu'il n'y a qu'un seul mot pour ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière: un miracle», a déclaré le fils à un magazine local.

La patiente a été transférée hors de l’unité de soins intensifs dans une chambre d'hôpital ordinaire. Elle ne sait pas encore ce qui lui est arrivé.

Son mari dit qu'elle veut vivre jusqu'à ses 101 ans pour qu'ils puissent célébrer leur vingt-cinquième anniversaire de mariage.