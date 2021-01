Le vaccin russe Spoutnik V bientôt testé dans ce pays

Le ministère égyptien de la Santé a reçu le dossier de la recherche clinique concernant le vaccin russe Spoutnik V et les essais pourraient être entamés prochainement.

Les essais cliniques du vaccin russe contre le Covid-19 Spoutnik V pourraient démarrer en Égypte prochainement, a déclaré le conseiller du ministre de la Santé du pays, Mohamed Hassani, au portail Akhbar el-Yom.

Le producteur «du vaccin russe Spoutnik a remis le dossier de la recherche clinique au ministère de la Santé qui devrait bientôt entamer les essais en Égypte», a-t-il indiqué.

Le ministère égyptien de la Santé avait précédemment approuvé l'utilisation du vaccin chinois Sinopharm et Le Caire en a déjà reçu un premier lot.

Spoutnik V

Le ministère russe de la Santé a enregistré en août le premier vaccin homologué contre le Covid-19, mis au point par le Centre de microbiologie Gamaleïa et baptisé Spoutnik V. Il a été élaboré sur la base d’une plateforme étudiée et vérifiée de vecteurs d’adénovirus humains dont les principaux avantages sont l’efficacité et la sécurité ainsi que l’absence d’effets négatifs à long terme.

Début décembre, le ministre russe de la Santé, Mikhaïl Mourachko, a proposé aux représentants de 55 pays, dont l’Algérie et l’Égypte, présents à la conférence virtuelle de l’Onu consacrée à la présentation de Spoutnik V, de produire localement ce vaccin.