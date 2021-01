Des chercheurs pointent une maladie qui se manifeste avec une langue rougie et grossie

Une carence en vitamine B12 peut être la cause de l’apparition de l’anémie pernicieuse, selon des chercheurs américains. Comme signe de cette maladie, ils ont indiqué une langue lisse, grossie et rougie. Manger des produits riches en ce nutriment aide ainsi à la prévenir.

Des chercheurs de l'Institut national américain du cœur, des poumons et du sang ont indiqué sur leur site qu'une langue lisse, grossie et rougie pouvait être un signe de carence en vitamine B12, dont le manque augmente le risque d'anémie pernicieuse.

Selon la source, l’organisme a besoin de cette vitamine pour produire des globules rouges sains et pour un fonctionnement normal du système nerveux. Une carence en ce nutriment peut provoquer un endommagement des nerfs et devenir la cause d’un picotement et d’un engourdissement dans les mains et les pieds, d’une faiblesse musculaire et d’une perte de réflexes.

Comme l’indiquent les chercheurs, une personne souffrant d’une carence en vitamine B12 peut se sentir instable, perdre l’équilibre et avoir du mal à marcher. En outre, ses os peuvent être affaiblis, ce qui peut entraîner des fractures des hanches.

Les spécialistes ont souligné qu’une carence sévère en cette vitamine pouvait également causer des problèmes neurologiques tels que la confusion, la démence, la dépression et la perte de mémoire. D’autres problèmes peuvent être liés au tube digestif: la nausée et le vomissement, la brûlure d’estomac, la distension abdominale, la constipation et la diarrhée, la perte d’appétit et de poids.

Les conseils à suivre

Pour ne pas aggraver la situation, les chercheurs conseillent de consulter un médecin lorsque des symptômes de cette maladie apparaissent.

La source précise que manger des aliments riches en vitamine B12, comme du bœuf, du foie, de la volaille et du poisson, des œufs, du lait, du yaourt et du fromage, peut aider à prévenir les faibles niveaux de ce nutriment.