Ces bienfaits de l’huile d’olive pour la santé

L’huile d’olive est populaire en cuisine et connue pour sa capacité à parfumer les plats, elle possède aussi d’autres qualités bénéfiques pour la santé, relate CNews.

Ses bienfaits pour les cheveux, la peau et les ongles

Riche en vitamine E et source d’oméga-3, 6 et 9, l’huile d’olive entre dans la composition de certains cosmétiques car elle hydrate et nourrit la peau en profondeur. Il est aussi possible de l’utiliser en masque en la mélangeant avec un peu de miel et un jaune d’œuf, ou encore comme lotion démaquillante.

Ensuite, elle est aussi conseillée pour les cheveux abîmés et qui manquent d’éclat. L’une des astuces consiste à les imbiber d’huile puis à les masser de la racine jusqu’aux pointes, en les couvrant ensuite d’une serviette chaude pendant une heure environ.

Enfin, les ongles peuvent aussi profiter des caractéristiques bienfaisantes de l’huile d’olive. Elle possède des propriétés fortifiantes et hydratantes. Ainsi, elle peut être utilisée pour soigner les cuticules. De plus il est conseillé de faire tremper ses ongles pendant quelques minutes dans un mélange d’huile d’olive additionnée de jus de citron tiède.

D’autres bienfaits

Contenant des oméga-9, l’huile d’olive peut aider à lutter contre les maladies cardiovasculaires et le mauvais cholestérol. En outre, une simple cuillerée à café est capable de réduire la faim en procurant rapidement un sentiment de satiété.

En guise de conclusion, elle peut venir à l’aide de ceux qui souffrent de problèmes intestinaux. L’huile d’olive peut être consommée en tant que laxatif naturel pour améliorer le transit, fait savoir le média. Une cuillère à soupe le matin, mélangée avec un peu de jus de citron ou du yaourt, peut faciliter la vie de ces personnes.