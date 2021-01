Un médecin nomme les habitudes matinales dangereuses pour la santé

Pour aider le corps à gérer le sucre, il faudrait renoncer à l’habitude de boire un café ou/et un jus d’orange juste après son réveil, de même qu’aux exercices intenses. Car le corps a besoin d’un certain temps pour se mettre en route, explique une médecin britannique.

Il existe des habitudes matinales qui risquent de nuire à la santé, a expliqué, dans les pages du Mirror, la médecin Miriam Stoppard en citant les résultats d’une récente étude de chercheurs de l'Université de Bath.

Pas de café à jeun

Par exemple, il ne faut pas faire d’exercices trop intenses peu de temps après le réveil, car le corps est encore déshydraté et les tissus ne s'étirent pas bien. Comme les muscles sont raides et les disques intervertébraux ne sont pas préparés à l’exercice, il est même possible d’en faire glisser un.

Ensuite, comme les mécanismes contrôlant la sécrétion d'insuline ne sont pas encore pleinement fonctionnels, il est conseillé de renoncer au verre de jus d'orange habituel qui surcharge le métabolisme. Le taux de sucre dans le sang grimpe donc en flèche.

Qui plus est, le café matinal est également à bannir, selon la spécialiste. En effet, une tasse prise à jeun réduit de moitié la capacité à contrôler la glycémie. Et renoncer à son café matinal tout comme au jus d'orange permet au corps de mobiliser son métabolisme pour gérer le sucre. Cela réduit le risque de diabète et de maladies cardiaques.