Les nouvelles mutations du coronavirus n’affecteront pas les vaccins, affirme l’agence sanitaire russe

Toutes les mutations du coronavirus détectées ne concernent que 0,1% du génome du virus, c'est pourquoi elles n'affecteront ni le diagnostic ni la vaccination, indique l’agence sanitaire russe (Rospotrebnadzor).

«Il y a 30.000 nucléotides dans le génome [du virus, ndlr]. Tous les changements entre les souches sont à 0,1% près. Cela n'affectera ni les diagnostics ni les vaccins», précise le rapport.

Auparavant, l'Organisation mondiale de la santé avait prévenu que le coronavirus continuerait de muter, le jugeant comme un processus «naturel».

Les nouvelles mutations

Au Royaume-Uni, un nouveau variant du SRAS-CoV-2 a été découvert à la mi-décembre. Il serait capable de se propager 70% plus rapidement que la variante régulière du coronavirus. Le 8 janvier, l'OMS a déclaré que la variante britannique était plus contagieuse que le coronavirus original, mais pas autant que précédemment rapporté: le taux de réplication est passé de 1,1 à 1,5. La nouvelle variante est désormais présente dans plusieurs pays, dont la Russie et la France.

Une nouvelle mutation du virus, baptisée 501.V2, a en outre été signalée en Afrique du Sud. Selon le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC), cette variante est désormais devenue l'espèce dominante en Afrique du Sud.

Au Japon, l'Institut japonais des maladies infectieuses a annoncé le 10 janvier avoir identifié une nouvelle mutation du coronavirus, différente de celles qui se répandent au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Pour l’instant, il est difficile d'évaluer si la nouvelle souche est plus contagieuse ou pathogène.