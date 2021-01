Comment maigrir sans suivre un régime: les conseils d’une nutritionniste

Pour perdre du poids, il n’est pas obligatoire de se torturer avec un régime ennuyeux et exténuant, assure une diététicienne britannique. Il suffit de respecter quelques règles simples.

Rester en bonne santé ne doit pas rimer avec renoncer aux friandises ou se priver de ses petits plaisirs coupables, assure la nutritionniste Tamara Willner dans un entretien au Sun.

Plutôt que de se lancer dans un régime à la mode qu’il est souvent impossible de suivre, elle recommande de s’autoriser un verre de vin ou du chocolat de temps à autre, tout en se tenant à quelques règles tout à fait simples.

Le chocolat doit être noir

Ainsi, il convient de commencer chaque matin par une promenade de 10 minutes et de faire de l'exercice pendant de courtes périodes tout au long de la journée, comme des flexions en se brossant les dents, des pompes en prenant appui sur un mur ou un enchaînement de mouvements sur place pendant les pauses au travail ou celles publicitaires à la maison.

En outre, il faut limiter la consommation d'alcool en fin de semaine, remplacer les jus de fruits et les boissons sucrées par de l'eau, du thé, du café et du lait et éviter la caféine dans l’après-midi pour mieux dormir la nuit.

Lorsqu’une envie de sucré apparaît, le chocolat noir à 70% de cacao doit être privilégié au chocolat au lait ou blanc. Enfin, essayer un nouveau légume chaque semaine peut aider, sans oublier de sortir se promener deux fois par semaine.