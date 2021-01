Le compte Twitter du vaccin russe anti-Covid Spoutnik V restreint pour une raison inconnue

Le compte Twitter du vaccin russe anti-Covid Spoutnik V a été restreint pour des raisons inconnues, a déclaré un représentant du Fonds russe d’investissements directs.

«Le compte [Twitter, ndlr] de Spoutnik V a été restreint. Nous sommes en train d'en éclaircir les raisons», a déclaré le représentant du Fonds.

«Via Twitter, nous avons ouvertement partagé toutes les informations sur le vaccin et son fonctionnement. Via Twitter, nous avons proposé à AstaZeneca d'utiliser l'un des composants du vaccin Sputnik V et avons convenu de mener des essais cliniques communs», fait valoir le Fonds.

Le Fonds russe d’investissements directs a demandé à tous les abonnés de contacter Twitter pour demander à l'entreprise de débloquer complètement l'accès au compte.

Un «acte de censure»

Pour Alexandre Khinstein, député de la Douma d'État, la suspension du compte Twitter du vaccin Spoutnik V est un «acte de censure».

«Un autre exemple de la censure sur Internet et une démonstration claire qu'aucun utilisateur de réseaux sociaux étrangers ne peut avoir confiance en demain. Même si vous avez un milliard d'abonnés, une seconde et votre compte est bloqué», déplore-t-il, invitant à créer des «alternatives».

En définitive, Twitter a levé la restriction d'accès au compte du vaccin Spoutnik V.